منها كيفية استعراض حالة التابعين والمكفولين.. “توكلنا” يجيب عن أبرز الأسئلة عن طريقة عمله

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أجاب تطبيق توكلنا أمس السبت عن أبرز التساؤلات الشائعة، ومنها المتعلقة بكيفية استعراض الحالة الصحية للتابعين والمكفولين، وتفعيل التطبيق لمن لم يسجل في تطبيق أبشر.

وأوضح أن من يرغب في التسجيل بالتطبيق بينما رقم هاتفه غير مسجل في أبشر عليه أن يطلب من شخص مسجل في أبشر تسجيل بياناته من خلال خدمة تعريف رقم الجوال للتطبيق.

وأضاف أنه إذا كان التطبيق لا يعمل فعلى المستخدم التأكد من تحديثه لآخر إصدار، كما أن هناك بعض الخدمات لا تظهر حاليا، وسيتم إعادتها تدريجيا.

وأشار إلى أنه يمكن استعراض إثبات الحالة الصحية للتابعين والمكفولين عن طريق “الخدمات” ثم “اختيار بطاقة الوضع الصحي” وحدد التابع وستظهر حالته الصحية فورا.

وبين أن أكواد التطبيق هي اللون الأخضر لمن لم تثبت إصابته بالفيروس والبرتقالي للمخالط والبني للمصاب، مؤكدا على ضرورة اتباع الإجراءات الاحترازية، ومنها تطبيق توكلنا لإثبات الحالة الصحية.

Source akhbaar24.argaam

