فيديو.. مركبة تقتحم صيدلية في جازان بعد أن فقد قائدها السيطرة عليها

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اقتحمت سيارة جيب، واجهة إحدى الصيدليات الواقعة في مدينة الشقيق التابعة لمنطقة جازان، أول أمس (الجمعة)، ملحقة الضرر بها، فيما باشرت الجهات المختصة الحـادث.

وأظهر مقطع فيديو وثقته كاميرات مراقبة بالموقع، المركبة وهي تنطلق بشكل مفاجئ من مكان الوقوف وتتجاوز الرصيف لتقتحم واجهة الصيدلية وبها قائدها، ولم تحدث أي إصابات نتيجة ذلك.

Source akhbaar24.argaam

