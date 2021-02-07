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اقتحمت سيارة جيب، واجهة إحدى الصيدليات الواقعة في مدينة الشقيق التابعة لمنطقة جازان، أول أمس (الجمعة)، ملحقة الضرر بها، فيما باشرت الجهات المختصة الحـادث.
وأظهر مقطع فيديو وثقته كاميرات مراقبة بالموقع، المركبة وهي تنطلق بشكل مفاجئ من مكان الوقوف وتتجاوز الرصيف لتقتحم واجهة الصيدلية وبها قائدها، ولم تحدث أي إصابات نتيجة ذلك.
Source akhbaar24.argaam
كانت هذه تفاصيل خبر فيديو.. مركبة تقتحم صيدلية في جازان بعد أن فقد قائدها السيطرة عليها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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