الإطاحة بمواطن ظهر في فيديو يتباهى بحيازته للمخدرات في الرياض

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ألقت شرطة منطقة الرياض القبض على مواطن ظهر بمقطع فيديو يوثق حيازته للمخدرات والمسكر، أثناء قيادته مركبته.
وأبرزت الشرطة أن المتهم قام بتوثيق ذلك أثناء قيادته على طريق عام، وتباهى بذلك ونشره على مواقع التواصل الاجتماعي.
وبينت أنه مواطن في العقد الثالث من العمر، وتم القبض عليه وإيقافه وإحالته للنيابة العامة.
Source almnatiq
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