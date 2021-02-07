فيديو.. شرطي روسي يقفز في سيارة مسرعة لإيقافها

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وثّق مقطع فيديو متداول براعة شرطي روسي، حيث قفز في سيارة مسرعة لإجبار قائدها المخمور على التوقف. وأظهر الفيديو الذي تم تصويره في أحد شوارع مدينة كيرتش الروسية مفتش شرطة المرور الذي قفز داخل السيارة بعدما حاول سائقها الفرار لكنه في النهاية تمكن من توقيفه. Source almowaten





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