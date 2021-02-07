فيديو يوثق تكون الشواهق المائية في ساحل جدة

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أكد المتحدث الرسمي في المركز الوطني لـ الأرصاد أن الظاهرة الجوية المتداولة قبالة ساحل جدة تسمى الشواهق المائية، وترتبط بـالعواصف الرعدية الشديدة وغالباً ما تحدث في نطاق ضيق ولفترة زمنية محدودة وقد رصدت في بعض مناطق المملكة سابقاً.

وكان مقطع فيديو متداول وثق تكون أحد الشواهق المائية قبالة ساحل جدة ضمن حالة عطاء التي تشهدها المملكة على مدى الأيام الأخيرة. فيما هطلت الليلة الماضية وصباح اليوم أمطار متوسطة إلى خفيفة على محافظة جدة شملت أرجاء المحافظة فيما لا تزال تشكلات السحب تبشر بالخير.

حالة الطقس اليوم

وكان المركز الوطني للأرصاد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – استمرار هطول الأمطار الرعدية مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على مناطق حائل، القصيم، الرياض، الشرقية، جازان وأجزاء من مناطق الحدود الشمالية، الجوف، مكة المكرمة والمدينة المنورة كذلك على المرتفعات الغربية والجنوبية الغربية، كما لا يستبعد تكوّن الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على شمال المملكة.

Source almowaten

