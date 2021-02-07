النيابة تحظر أي تجمعات عمالية من 5 أشخاص فأكثر

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أكدت النيابة العامة، مساء أمس السبت، حظر أي تجمعات عمالية من 5 أشخاص فأكثر في حيز واحد داخل المنازل أو المباني التي تحت الإنشاء أو الاستراحات أو المزارع ونحوها.

ويأتي ذلك ضمن جهود مختلف الجهات في المملكة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد “كوفيد 19”.

وكانت وزارة الصحة قد أعلنت، اليوم السبت، عن حالات كورونا في السعودية بعد تسجيل (327) حالة إصابة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية، كما أعلنت عن تعافي (257) حالة كما تم تسجيل 4 وفيات.

وبذلك يصل إجمالي الحالات المؤكدة في السعودية إلى (369575) حالة، فيما وصل إجمالي المتعافين إلى (360954) حالة. Source almowaten





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