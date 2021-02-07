فيديو.. مواطن ينقذ مسناًً علقت سيارته وسط مياه سيول بضباء

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تمكن مواطن من إنقاذ مسن، علقت سيارته في أحد الأودية بمحافظة ضباء بمنطقة تبوك، خلال الحالة المطرية التي تعرضت لها مؤخراً.

وأظهر مقطع فيديو متداول، المواطن ويدعى “إبراهيم الحويطي”، وهو يسير وسط مياه السيل حاملاً المسن على كتفيه لإبعاده عن الخطر.

وكانت الأمطار الغزيرة التي شهدتها محافظة ضباء بمنطقة تبوك، قد أدت لجرف بعض المركبات ووقوع حوادِث مرورية، كما تسبب في تهدم بعض المباني، وانحراف عدد من السيارات عن الطريق.

Source akhbaar24.argaam

