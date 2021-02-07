︎ :
.
تمكن مواطن من إنقاذ مسن، علقت سيارته في أحد الأودية بمحافظة ضباء بمنطقة تبوك، خلال الحالة المطرية التي تعرضت لها مؤخراً.
وأظهر مقطع فيديو متداول، المواطن ويدعى “إبراهيم الحويطي”، وهو يسير وسط مياه السيل حاملاً المسن على كتفيه لإبعاده عن الخطر.
وكانت الأمطار الغزيرة التي شهدتها محافظة ضباء بمنطقة تبوك، قد أدت لجرف بعض المركبات ووقوع حوادِث مرورية، كما تسبب في تهدم بعض المباني، وانحراف عدد من السيارات عن الطريق.
Source akhbaar24.argaam
كانت هذه تفاصيل خبر فيديو.. مواطن ينقذ مسناًً علقت سيارته وسط مياه سيول بضباء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على واتس المملكة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.