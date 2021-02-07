شاهد.. محل تموينات بالقنفذة بدون بائع.. وهذه طريقة الدفع

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فوجئ أحد المواطنين بموقف غريب بعد دخوله محل تموينات في محافظة القنفذة، حيث اكتشف أن المحل بدون بائع والخدمة ذاتية.

وأوضح المواطن خلال مقطع فيديو، أن جميع المنتجات داخل التموينات وضع عليها الأسعار، وتم توضيح طريقة الدفع حال عدم وجود البائع.

وقال إن صاحب البقالة ترك رسالة عند صندوق المحاسبة يطالب من خلالها العملاء باستخدام نقطة البيع أو الدفع نقداً للسلع التي يرغبون في شرائها.

Source akhbaar24.argaam

