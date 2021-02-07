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إغلاق 7 منشآت بمدينة ينبع البحر لمخالفة إجراءات كورونا الوقائية

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الرياض - محمد عبدالله - خلال جولة رقابية شملت 53 منشأة تجارية..

أغلقت بلدية ينبع 7 منشآت تجارية بمدينة ينبع البحر، لعدم التزامها بتطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من فيروس ، وذلك خلال جولة رقابية شملت 53 منشأة تجارية.

 وأكَّد رئيس بلدية ينبع بدر عبد الرزاق الفقير استمرار متابعة الأسواق والمجمعات والمراكز والمنشآت التجارية بمحافظة ينبع والمراكز التابعة لخدمات البلدية، من خلال فرقها الرقابية الميدانية للتحقق من الالتزام بتطبيق جميع الإجراءات الاحترازية، إلى جانب التحقق من سلامة الأغذية.

ودعت بلدية ينبع عموم المواطنين والمقيمين إلى التعاون والإبلاغ عن أي مخالفات نظامية أو التهاون في تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية في مختلف المنشآت التجارية.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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