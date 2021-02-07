بالفيديو.. الثلوج تكسو القصيم بعد هطول سحابة مصحوبة بزخات من البرد

اكتست الأرض في منطقة القصيم، بالبياض بعد هطول سحابة مصحوبة بزخات كثيفة من البرد.

وحرص عدد من المواطنين على الاستمتاع بأجواء المدينة التي وصفوها بأنَّها «أجواء أوروبية»، حيث بدت مدينة بريدة لوحة فنية مبهرة، بعد أن ظهرت الثلوج البيضاء تحيط بالنخيل. وفق قناة الإخبارية.

من جهة أخرى، توقع خبير الأرصاد، نزيه الحيزان، خريطة المناطق المتأثرة بانخفاض درجة الحرارة اليوم الأحد، قائلًا: «إنَّ طقس اليوم، بارد بشكل عام وكان أكثر برودة شمالًا عند الفجر والصباح الباكر؛ ويكون معتدلًا وسط النهار، مع هبوب رياح شماليَّة عامة نشطة على شمال شرق المملكة والوسط، وشمالية شرقية على الغربية والمدينة نشطة، وتتكون سحب متوسطة شمال الشرقية وما بين القصيم وشمال الرياض مع فرص خفيفة لهطول الأمطار في نجران».

من جانبه توقَّع المركز الوطني للأرصاد، في تقريره عن حالة طقس اليوم الأحد انخفاض في درجات الحرارة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية مع فرصة لتكوّن الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على شمال ووسط وشرق المملكة.

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