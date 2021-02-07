فيديو.. بث مباشر لـ «دروس الأحد» من الأسبوع الرابع لجميع المراحل الدراسية

نشرت قناة عين عبر حسابها الرسمي على موقع «تويتر» رابط البث المباشر لدروس اليوم الأحد، من الأسبوع الرابع من الفصل الدراسي الثاني، لجميع المراحل الدراسية (ابتدائي، متوسط، ثانوي) للتعليم العام والتربية الفكرية والتعليم المستمر.

وأوضحت قناة عين أنَّه يمكن استقبال البث عبر عرب سات 12437 عمودي، وعبر يوتيوب من خلال الرابط التالي بالضغط هنا.

من جانبه، أكَّدت وزارة التعليم، أهمية الحضور والمواظبة للطلاب والطالبات منذ اليوم الأول للدراسة، والتفاعل مع معلميهم من خلال الفصول الافتراضية في منصة (مدرستي)، والزيارات الأسبوعية للمدرسة لاستلام التكليفات لمن لم يتمكنوا من الدخول للمنصة.

وأشادت الوزارة بتعاون الأسر وأولياء الأمور في نجاح العملية التعليمية عن بُعد، والجهود الكبيرة التي يبذلها المعلمون والمعلمات مع طلابهم، وتعزيز نواتج التعلّم في ظلّ الظروف الاستثنائية لجائحة كورونا، كما أكّدت الوزارة على دور المشرفين التربويين في المتابعة والتقييم، وقادة المدارس في تنظيم الجداول الدراسية والتواصل مع الطلبة وأولياء أمورهم لتقديم الدعم والمساندة.

وتبدأ رحلة الطالب في منصة مدرستي بدخول المنصة، وسماع النشيد الوطني، وإجراء التمارين الرياضية الخفيفة، ثمّ استعراض الجدول الدراسي، ودخول الفصل الافتراضي مع المعلم، والتفاعل معه من خلال تحضيره، وأثناء عملية الشرح، وإعداد التكليفات والاختبارات، بجانب الاستفادة من المحتوى الرقمي لإثراء معارفه ومهاراته عبر سلسلة من الفيديوهات والأسئلة المتنوعة.

والأحد 17 يناير عاد 6 ملايين طالب وطالبة في التعليم العام لاستكمال رحلتهم التعليمية «عن بُعد»؛ حيث أنهت وزارة التعليم كافة استعداداتها لاستقبال الفصل الدراسي الثاني، من خلال منصة (مدرستي)، وقنوات عين (23 قناة فضائية)، وقنوات (دروس) في اليوتيوب، وبوابة التعليم الوطنية (عين)، وتطبيق (الروضة الافتراضية).

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