«الحيزان» يتوقع خريطة المناطق المتأثرة بالبرودة في المملكة

توقع خبير الأرصاد، نزيه الحيزان، خريطة المناطق المتأثرة بانخفاض درجة الحرارة اليوم الأحد، في المملكة.

وقال «الحيزان»، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، «إنَّ طقس اليوم الأحد، بارد بشكل عام وكان أكثر برودة شمالًا عند الفجر والصباح الباكر؛ ويكون معتدلًا وسط النهار، مع هبوب رياح شماليَّة عامة نشطة على شمال شرق المملكة والوسط، وشمالية شرقية على الغربية والمدينة نشطة، مشيرًا إلى تكون سحب متوسطة شمال الشرقية وما بين القصيم وشمال الرياض مع فرص خفيفة لهطول الأمطار في نجران».

وكان المركز الوطني للأرصاد، توقَّع في تقريره عن حالة طقس اليوم الأحد انخفاضًا في درجات الحرارة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية مع فرصة لتكوّن الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على شمال ووسط وشرق المملكة.

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