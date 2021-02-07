«الحصيني»: هطول أمطار مع حبات برد على مناطق عدة بالمملكة

توقّع خبير الطقس والمناخ عبدالعزيز الحصيني، اليوم الأحد، هطول أمطار متفاوتة من خفيفة لغزيرة مع حبات برد على مناطق عدة بالمملكة.

وقال الحصيني عبر حسابه الرسمي على موقع «تويتر»: « متوقع خلال الـ 24 ساعة القادمة -بإذن الله - من اليوم الأحد25 لصباح الاثنين1442/6/26هـ أمطار من متفاوتة من خفيفة لغزيرة وحبات برد على أجزاء من الشرقية والشمالية وعسير وجازان ونجران».

كما توقع الباحث في الطقس والمناخ استمرار الكتلة الباردة متوسطة القوة التي أصلها قطبي حتى الأربعاء 142/6/28هـ.

من جانبه توقّع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس اليوم انخفاض في درجات الحرارة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية مع فرصة لتكوّن الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على شمال ووسط وشرق المملكة.

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