

نجران 25 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 07 فبراير 2021 م واس

قدم نظام التعليم - عن بُعد - بجامعة نجران في أسبوعه الثالث من الفصل الدراسي الحالي خدماته لـ 177.194 مستخدماً خلال الفترة من 31 يناير - 4 فبراير الجاري.

وأظهر التقرير الأسبوعي الصادر عن عمادة التعلم الإلكتروني والتعليم - عن بُعد - بالجامعة، أن عدد الملفات المستعرضة خلال الفترة بلغ نحو أربعة ملايين ومائة ألف ملف، وعدد لوحات المناقشة 4103 لوحات نقاش، ونحو 4659 تقييماً .

واستعرض التقرير تفاصيل 25.084 فصل افتراضي، منها 634 جلسة متزامنة، حيث بلغ عدد الحضور لجميع الجلسات 172.026 حاضراً، وفيما بلغ عدد الشُّعَب 5784 شعبة، أدارها 1153 أستاذاً، بحضور 20.299 طالباً .

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10:53ت م

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كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / أكثرُ من 177 ألف مستخدم لنظام التعليم عن بُعد بجامعة نجران خلال الأسبوع الثالث لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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