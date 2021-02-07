السعودية اليوم / أمانة العاصمة المقدسة تنهي أعمال الجدارية التشكيلية بجسر العوالي



مكة المكرمة 25 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 07 فبراير 2021 م واس

أنهت وكالة التشييد والصيانة ممثلةً في إدارة التجميل والأنسنة بأمانة العاصمة المقدسة، أعمال الجدارية التشكيلية بجسر العوالي الواقع على امتداد طريق الطائف الهدا - مكة المكرمة، بمساحة بلغت ١٩٨م٢ ، قام بتنفيذها 15 رساماً ورسامة،

وأوضح مدير إدارة التجميل والأنسة بأمانة العاصمة المقدسة المهندس موسى بن سليمان الصحبي، أن الجدارية صُممت باستخدام الفن التشكيلي الحديث للحروفيات العربية - الخط السنبلي - الذي يتوسط الآية الكريمة "رب اجعل هذا البلد آمنا"، حيث تجاوزت ساعات العمل بـها أكثر من 70 ساعة، مقسمة على عدة مراحل على مدى 14 يوماً، استخدمت فيها 6 ألوان مختلفة من الدهانات الملائمة للعوامل الجوية الخارجية.

وأشار إلى أن المبادرة تهدف إلى تحسين المشهد الحضري وتزيين طرق وجسور مكة المكرمة وتوظيفها في مختلف الفنون الإبداعية وإحياء الفن التشكيلي والرسومات الهادفة في المرافق العامة بمشاركة الجهات ذات العلاقة.

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10:37ت م

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