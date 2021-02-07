

عرعر 25 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 07 فبراير 2021 م واس

نفذت أمانة منطقة الحدود الشمالية 301 جولة رقابية خلال الثلاثة أيام الماضية، أسفرت عن إغلاق 34 منشاة تجارية مخالفة للإجراءات الاحترازية وتحرير 36 مخالفة، وذلك ضمن جولاتها الرقابية للتأكد من التزام أصحاب المنشآت الغذائية والتجارية بالبروتوكولات الوقائية للحد من انتشار فيروس

وأكد أمين المنطقة المهندس شمام الشمري على أهمية الالتزام بالبروتوكولات الوقائية، ووضع الملصقات الأرضية بالمنشآت لتحقيق التباعد الجسدي، وتوفير المعقمات في مداخل المنشآت التجارية وأجهزة قياس الحرارة .

وشدد المهندس الشمري على تطبيق العقوبات النظامية دون تهاون بحق المخالفين، حفاظاً على الصحة والسلامة العامة، وضرورة تحميل تطبيق "توكلنا" .

// انتهى //

10:12ت م

0018



عرعر 25 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 07 فبراير 2021 م واسنفذت أمانة منطقة الحدود الشمالية 301 جولة رقابية خلال الثلاثة أيام الماضية، أسفرت عن إغلاق 34 منشاة تجارية مخالفة للإجراءات الاحترازية وتحرير 36 مخالفة، وذلك ضمن جولاتها الرقابية للتأكد من التزام أصحاب المنشآت الغذائية والتجارية بالبروتوكولات الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا وأكد أمين المنطقة المهندس شمام الشمري على أهمية الالتزام بالبروتوكولات الوقائية، ووضع الملصقات الأرضية بالمنشآت لتحقيق التباعد الجسدي، وتوفير المعقمات في مداخل المنشآت التجارية وأجهزة قياس الحرارة .وشدد المهندس الشمري على تطبيق العقوبات النظامية دون تهاون بحق المخالفين، حفاظاً على الصحة والسلامة العامة، وضرورة تحميل تطبيق "توكلنا" .// انتهى //10:12ت م0018

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / أمانة الحدود الشمالية تنفذ 301 جولة رقابية وتغلق 34 منشأة مخالفة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.