السعودية اليوم / بلجيكا تسجل 2438 إصابة جديدة بفيروس كورونا



بروكسل 25 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 07 فبراير 2021 م واس

أعلنت السلطات الصحية البلجيكية اليوم تسجيل 57 حالة وفاة و2438 إصابة جديدة بفيروس

وقالت وزارة الصحة البلجيكية في بيان إن الحصيلة الإجمالية للوباء ارتفعت وفقا لهذه المعطيات إلى 21352 حالة وفاة و723870 إصابة بالفيروس.

// انتهى //

10:03ت م

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بروكسل 25 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 07 فبراير 2021 م واسأعلنت السلطات الصحية البلجيكية اليوم تسجيل 57 حالة وفاة و2438 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) في ال24 ساعة الماضية.وقالت وزارة الصحة البلجيكية في بيان إن الحصيلة الإجمالية للوباء ارتفعت وفقا لهذه المعطيات إلى 21352 حالة وفاة و723870 إصابة بالفيروس.// انتهى //10:03ت م0017

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