السعودية اليوم / إغلاق سبع منشآت بمدينة ينبع البحر لمخالفة إجراءات الوقاية من كورونا



ينبع 25 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 07 فبراير 2021 م واس

أغلقت بلدية ينبع 7 منشآت تجارية بمدينة ينبع البحر، لعدم التزامها بتطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من فيروس

وأكد رئيس بلدية ينبع بدر عبد الرزاق الفقير استمرار متابعة الأسواق والمجمعات والمراكز والمنشآت التجارية بمحافظة ينبع والمراكز التابعة لخدمات البلدية، من خلال فرقها الرقابية الميدانية للتحقق من الالتزام بتطبيق جميع الإجراءات الاحترازية، إلى جانب التحقق من سلامة الأغذية.

ودعت بلدية ينبع عموم المواطنين والمقيمين إلى التعاون والإبلاغ عن أي مخالفات نظامية أو التهاون في تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية في مختلف المنشآت التجارية.

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09:43ت م

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ينبع 25 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 07 فبراير 2021 م واسأغلقت بلدية ينبع 7 منشآت تجارية بمدينة ينبع البحر، لعدم التزامها بتطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من فيروس كورونا ، وذلك خلال جولة رقابية شملت 53 منشأة تجارية.وأكد رئيس بلدية ينبع بدر عبد الرزاق الفقير استمرار متابعة الأسواق والمجمعات والمراكز والمنشآت التجارية بمحافظة ينبع والمراكز التابعة لخدمات البلدية، من خلال فرقها الرقابية الميدانية للتحقق من الالتزام بتطبيق جميع الإجراءات الاحترازية، إلى جانب التحقق من سلامة الأغذية.ودعت بلدية ينبع عموم المواطنين والمقيمين إلى التعاون والإبلاغ عن أي مخالفات نظامية أو التهاون في تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية في مختلف المنشآت التجارية.//انتهى //09:43ت م0015

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