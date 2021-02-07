تباين أسعار الذهب في السعودية خلال التعاملات المبكرة اليوم الأحد

محمد الفلاح - الأحد 7 فبراير 2021

تباينت أسعار الذهب في السعودية، خلال التعاملات المبكرة اليوم الأحد، وسط ترقب لاتجاهات الأسعار العالمية في أسبوعها الجديد.



وعالميا سجل المعدن الأصفر انخفاضا خلال الأسبوع المنقضي 2.6% وهو أكبر تراجع منذ الأسبوع المنتهي في 27 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.

في الوقت نفسه، حقق الدولار أفضل أداء أسبوعي في ثلاثة أشهر، بينما صعدت عوائد سندات الخزانة الأمريكية.

وفي السوق السعودي، بلغ متوسط سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 218.17 ريال (58.32 دولار)، مقابل 218.22 ريال (58.19 دولافي تعاملات أمس.

أما جرام الذهب عيار 21 (الأكثر تداولا في السعودية) فقد زاد إلى 191.37 ريال (51.03 دولار)، مقابل 190.95 ريال (50.92 دولار) أمس.

وسعر جرام عيار 18 بلغ مستوى 164.03 ريال (43.74 دولار) مقابل 163.67 ريال (43.64) دولار في تعاملات السبت.

سجل سعر جرام الذهب عيار 14 في السعودية، خلال التعاملات المبكرة من صباح الأحد نحو 127.58 ريال (43.02).

وبلغ سعر الأوقية (الأونصة) في السعودية 6802.50 (1814 دولارا)، وسعر الجنيه الذهب (8 جرامات من عيار 21) بلغ 1530.57 ريال (408.35 دولار).

وقالت مارجريت يانج الإستراتيجية لدى ديلي فيكس "هناك بعض الانتعاش الفني عالميا لكن الاتجاه العام في الذهب يظل هبوطيا بفعل صعود الدولار والعوائد".

وأبرمت 24 شركة عالمية اتفاقيات لإنشاء مكاتب إقليمية رئيسية لها في العاصمة السعودية الرياض، في خطوة تعكس الثقة بالسوق السعودية.

الخطوة ستسهم في مضاعفة حجم الاقتصاد، وتحقيق قفزات كبرى في توليد الوظائف، وتحسين جودة الحياة، وتوسعة الاستثمارات، لتكون الرياض ضمن "أكبر 10 اقتصادات للمدن في العالم" بحلول 2030.