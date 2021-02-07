محمد الفلاح - الأحد 7 فبراير 2021

قفز سعر الدولار في سوريا اليوم الأحد 7 فبراير 2021، بنحو 40 ليرة كاملة خلال تعاملات السوق السوداء، وبقي ثابتا في البنوك.



كما انهار سعر الليرة السورية مقابل اليورو الأوروبي والريال السعودي والدينار الكويتي والدرهم الإماراتي.

وعلى العكس، زاد سعر الليرة مقابل الجنيه الإسترليني، في السوق السوداء.

ويأتي تراجع الليرة السورية وسط معاناة البلاد من اقتصاد متردي.

وبلغت خسائر الاقتصاد السوري منذ عام 2011 وحتى مطلع عام 2020 الماضي، 530 مليار دولار، وهو ما يعادل 9.7 ضعف الناتج المحلي الإجمالي لعام 2010 بالأسعار الثابتة.

ووفق دراسة أعدها المركز السوري لبحوث الدراسات، فإن الدين العام للبلاد ارتفع لنحو 208% نسبة إلى الناتج المحلي، وفقدان العملة المحلية (الليرة السورية) نحو 97% من قيمتها على مدار سنوات عدة، إضافة إلى بلوغ معدلات البطالة في البلاد نسبة 42%.

وكشفت الدراسة عن الآثار الكارثية للنزاع المسلح على السوريين في مختلف المستويات، مشيرة إلى ارتفاع نسبة الفقر في البلاد من 1% في عام 2010 إلى نحو 86% من السكان مع نهاية 2019.

وسجل سعر الدولار في سوريا بالسوق الموازية (السوداء) 3110 ليرات للشراء و3140 ليرة للبيع، مقابل 3070 ليرة للشراء و3100 ليرة للبيع، أمس.

واستقر سعر الدولار في تعاملات البنوك الرسمية السورية عند 1250 ليرة للشراء و1262 ليرة للبيع دون تغيير.

وارتفع سعر اليورو لدى السوق الموازية (السوداء) في سوريا إلى 3742 ليرة للشراء و3784 ليرة للبيع، مقابل 3690 ليرة للشراء و3732 ليرة للبيع، أمس.

في حين تراجع سعر الجنيه الإسترليني إلى 4263 ليرة للشراء و4314 ليرة للبيع، مقابل 4342 ليرة للشراء و4392 ليرة للبيع، أمس.

وقفز سعر الريال السعودي لدى السوق الموازية إلى 827 ليرة للشراء و838 ليرة للبيع، مقابل 816 ريال للشراء و827 ريال للبيع، أمس.

وزاد سعر الدرهم الإماراتي لدى السوق الموازية (السوداء) إلى 844 ليرة للشراء و855 ليرة للبيع، مقابل 833 ليرة للشراء و844 ليرة للبيع، أمس.

وقفز سعر الدينار الكويتي إلى 10260 ليرة للشراء و10384 ليرة للبيع، مقابل 10134 ليرة للشراء و10258 ليرة للبيع، أمس.