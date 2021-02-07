شكرا لقرائتكم خبر عن إغلاق 7 منشآت مخالفة للإجراءات الوقاية بينبع والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أغلقت بلدية ينبع 7 منشآت تجارية بمدينة ينبع البحر، لعدم التزامها بتطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من فيروس كورونا، وذلك خلال جولة رقابية شملت 53 منشأة تجارية.

وأكد رئيس بلدية ينبع بدر عبد الرزاق الفقير استمرار متابعة الأسواق والمجمعات والمراكز والمنشآت التجارية بمحافظة ينبع والمراكز التابعة لخدمات البلدية، من خلال فرقها الرقابية الميدانية للتحقق من الالتزام بتطبيق جميع الإجراءات الاحترازية، إلى جانب التحقق من سلامة الأغذية.