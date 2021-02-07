الرياض - محمد الوسيري - 2021-02-07

الحصيني يتوقع هطول أمطار مع حبات برد على عدة مناطق

متابعات الخليج 365 - الرياض

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توقع الباحث في الطقس والمناخ عبدالعزيز بن محمد الحصيني استمرار الكتلة البردة متوسطة القوة التي أصلها قطبي حتى الأربعاء 142/6/28هـ.

أما عن حالة عطاء المطرية فتوقع هطول أمطار من متفاوتة من خفيفة لغزيرة وحبات برد على أجزاء من الشرقية والشمالية وعسير وجازان ونجران من اليوم الأحد 25 لصباح الاثنين 1442/6/26هـ.

ونشر الحصيني بياناً بدرجات الحرارة فجر اليوم الأحد 1442/6/25هـ الساعة”6″، مضيفاً “نلاحظ أن الكتلة الباردة متوسطة القوة التي أصلها قطبي تؤثر على مناطق المملكة وانخفاض عن الخميس 42/6/22هـ من”3” لـ “8”، وأقل حرارة كانت في أبها (5) وأعلى حرارة في جازان بـ (22) درجة مئوية.

وجاءت تفاصيل الحرارة كالتالي:

مكة (14)

جدة (19)

المدينة (13)

الرياض (12)

الدمام (19)

وباقي المدن كالتالي:

وكان المركز الوطني للأرصاد، قد توقع، في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – انخفاضاً في درجات الحرارة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية مع فرصة لتكوّن الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على شمال ووسط وشرق المملكة.

حركة الرياح السطحية

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر ستكون شمالية شرقية إلى شمالية غربية شمالية بسرعة 15-40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج.

حالة الخليج العربي

فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية شرقية على الجزء الجنوبي وشمالية غربية على الجزء الشمالي بسرعة 15-38 كم/ساعة ، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف ، وحالة البحر متوسط الموج.



