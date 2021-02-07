وزير الخارجية الأمريكي: ندعم ليبيا كدولة موحدة

الرياض - محمد الوسيري - 2021-02-07

متابعات الخليج 365 - متابعة

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توجه وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، بالشكر للممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بالإنابة ورئيسة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا ستيفاني ويليامز، على كلّ ما قدّمته في دفع عجلة السلام بالبلاد.

وقال بلينكن في بيان أصدرته الخارجية الأمريكية: “تتقدم الولايات المتحدة بالشكر والامتنان لستيفاني توركو ويليامز وهي تغادر منصبها لمنصب الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بالإنابة ورئيسة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، على كلّ ما قدّمته في دفع عجلة السلام.

وتابع: “لقد برهنت ستيفاني في هذه الأدوار على امتلاكها مهارات دبلوماسية غير عادية تعكس إبداعًا وإصرارًا للجمع بين الأطراف الليبية في إطار العملية السياسية التي تيسرها الأمم المتحدة، والتي أسفرت عن اتفاق 23 أكتوبر لوقف إطلاق النار على مستوى البلاد، واختيار قيادة لسلطة تنفيذية جديدة، وقرار إجراء انتخابات وطنية مع نهاية هذا العام”.

دعم العملية الانتقالية في ليبيا:

وأضاف بلينكن: “وفي ظل العملية الانتقالية التي تمرّ به قيادة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، فإننا نشجّع الشعب الليبي على البناء على إنجازاته ومواصلة العمل من أجل إنهاء الصراع”.

وتابع: “تدعم الولايات المتحدة الرؤية الليبية بأن تكون ليبيا دولة يعمّها السلام ومزدهرة وموحدة مع حكومة شاملة يمكنها تأمين البلاد وتلبية الاحتياجات الاقتصادية والإنسانية لشعبها. وقد ساهمت جهود السيدة ويليامز في تحقيق هذه الرؤية، وهي تستحق امتناننا العميق”.

وأكد عبدالحميد الدبيبة رئيس الحكومة الليبية، أن حكومته ستعمل بجدية خلال هذه الفترة على إصدار قرارات للحد من المركزية، كما تعهد بأن تشهد الفترة القادمة عناية بالجنوب الليبي.

وذكر الدبيبة، رئيس الحكومة الليبية عبر صفحته الرسمية علي موقع التدوينات القصيرة تويتر، قائلًا: الجنوب الليبي سيكون من أولويات عمل هذه الحكومة، خصوصًا في مجالات الصحة والبنية التحتية والمنشآت النفطية.

الاستقرار في ليبيا:

وكان رئيس الحكومة الليبية الجديدة، عبدالحميد الدبيبة، قد قال في كلمته عبر الفيديو كونفرانس: إننا سوف نضع نصب أعيننا الهدف الذي من أجله تم اختيارنا وهو إرساء أمن واستقرار ليبيا، وتهيئة الظروف للاستفتاء على الدستور والانتخابات التشريعية والرئاسية القادمة.

أوضح الدبيبة أن ليبيا ستبنى للجميع، داعيا إلى طي صفحة الماضي ومد الأيدي للسلام والتفرغ لإنهاء أزمات الليبيين، مؤكدًا على التزامه بحل مشكلة الكهرباء في ليبيا خلال 10 أشهر على الأكثر.

وكانت قد أعلنت مندوبة الأمم المتحدة إلى ليبيا بالإنابة، ستيفاني وليامز، الجمعة، فوز القائمة الثالثة في انتخابات أعضاء السلطة التنفيذية في ليبيا، ليصبح عبدالحميد الدبيبة رئيسًا للحكومة الليبية.

