الشاعرة عيدة الجهني تكشف سبب تسميتها بـ وحيدة السعودية

الرياض - محمد الوسيري - 2021-02-07

متابعات الخليج 365 - الرياض

كشفت الشاعرة عيدة الجهني عن سبب تسميتها بلقب “وحيدة السعودية”، وكيف نشأت الفكرة لديها.

وقالت عيدة الجهني، خلال لقائها بقناة “السعودية”، إنها اختارت هذا الاسم لشعور لازمها منذ الصغر، ولأنها نشأت يتيمة، كما أن أسرتها لم توافق على خوضها تجربة الشعر في العلن، فما كان أمامها إلا أن تكتب أشعارها تحت هذا الاسم المستعار.

وأضافت أن الوحدة هي مكان الشعراء الذي تولد فيه النصوص، نافيةً ما اعتبره الناس بأن اختيارها وصف “وحيدة السعودية” هو أمر يدل على غرورها.

وأشارت إلى أن قصائد الرثاء عند المرأة أقوى وأعمق من الرجل؛ بسبب غلبة الجانب العاطفي عندها في وصف الفقد والرثاء.

