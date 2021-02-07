استشاري أمراض معدية يقترح حلاً لمواجهة ارتفاع إصابات كورونا

الرياض - محمد الوسيري - 2021-02-07

متابعات الخليج 365 - الرياض

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أكد استشاري الأمراض المعدية الدكتور علي الشهري، أن ارتفاع منحنى الإصابات بـفيروس “كورونا” المستجد وارتفاع الحالات الحرجة في المملكة مؤخراً، يدعوان إلى القلق.

وقال الشهري خلال مداخلة مع قناة “الإخبارية”، إنه لو طبق المواطنون والمقيمون الإجراءات الاحترازية الخاصة بمنع تفشي “كورونا، بشكل قاطع وصحيح، فسينخفض المنحنى وسنعود لحياتنا الطبيعية، إن شاء الله، داعياً الجميع إلى التفاعل الإيجابي مع حملة وزارة الصحة تحت شعار: “نتعاون ما نتهاون”.

لا عذر لتجاهل الاحترازات

وأضاف استشاري الأمراض المعدية الدكتور علي الشهري أن الجميع أصبح يعلم كيفية التعامل مع الفيروس وتجنب مخاطره.

وأشار علي الشهري إلى عدم وجود عذر لأي شخص يتجاهل الإجراءات الاحترازية التي أقرّتها الجهات المختصة.

مستجدات كورونا بالمملكة

يذكر أن وزارة الصحة كشفت أمس السبت، عن حالات كورونا الجديدة في السعودية بعد تسجيل (327) حالة إصابة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية، كما أعلنت عن تعافي (257) حالة كما تم تسجيل 4 وفيات.

وبذلك يصل إجمالي الحالات المؤكدة في السعودية إلى (369575) حالة، فيما وصل إجمالي المتعافين إلى (360954) حالة.

