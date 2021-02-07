بدجت السعودية توزع 89 مليون ريال أرباحاً على المساهمين

الرياض - محمد الوسيري - 2021-02-07

متابعات الخليج 365 - الرياض

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أعلنت الشركة المتحدة الدولية للمواصلات (بدجت السعودية) عن توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن النصف الثاني من عام 2020م بقيمة تقارب الـ 89 مليون ريال.

وأضافت الشركة المتحدة الدولية للمواصلات (بدجت السعودية) أنه صدر قرار مجلس الإدارة بالتوصية للجمعية العامة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن النصف الثاني لعام 2020م

تاريخ قرار مجلس إدارة الشركة 1442-06-22 الموافق 2021-02-04، وبلغ إجمالي المبلغ الموزع 88,958,335 ريالاً سعودياً.

عدد الأسهم المستحقة

وكان عدد الأسهم المستحقة للأرباح 71,166,668 سهماً، وحصة السهم من التوزيع 1.25 ريال للسهم، ونسبة التوزيع إلى قيمة السهم الاسمية % 12.5.

وأضافت أن أحقية التوزيعات النقدية للمساهمين المالكين للأسهم يوم الاستحقاق المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الإيداع ستكون بنهاية ثاني يوم تداول يلي يوم انعقاد اجتماع الجمعية العامة للشركة (يوم الاستحقاق)، والذي سوف يتم الإعلان عنه لاحقا.

تاريخ التوزيع سيتم إعلان تاريخ التوزيع لاحقاً.

موعد الجمعية العمومية

وسيتم تحديد موعد الجمعية العامة بعد الحصول على الموافقات النظامية والتي سيتم من خلالها اعتماد توصية مجلس الإدارة بهذا الخصوص.

وأهابت الشركة بمساهميها الكرام سرعة تحديث بياناتهم والتأكد من ربط أرقام حساباتهم البنكية بمحافظهم الاستثمارية لضمان إيداع أرباحهم في حساباتهم لدى البنوك في يوم التوزيع وبعد أخذ موافقة الجمعية على ذلك،

وكان مجلس الإدارة قد اعتمد توزيع 0.5 نصف ريال عن النصف الأول من عام 2020م وتم إيداع الأرباح في محافظ المساهمين بتاريخ 01/01/1442هـ الموافق 20/08/2020م ليكون إجمالي الأرباح الموصى بها عن نتائج عام 2020م مبلغ 124,541,669 ريالاً سعودياً.



