خلال 3 أيام.. إغلاق 38 منشأة ورصد55 مخالفة لتدابير كورونا بالجوف

أغلقت أمانة منطقة الجوف والبلديات التابعة لها خلال الأيام الثلاثة الماضية 38 منشأة تجارية وغذائية مخالفة للإجراءات الاحترازية وتدابير الوقاية من فيروس كورونا المستجد، خلال الحملات الميدانية المكثفة التي تنفذها الرقابة الصحية والفرق المختصة، على فترتين صباحية ومسائية، بإشراف ومتابعة من أمين المنطقة المهندس عاطف بن محمد الشرعان.

وأوضح المتحدث الرسمي للأمانة عمر بن عبد العزيز الحموان أن الفرق المختصة نفذت 786 جولة ميدانية على المولات والأسواق والمحال التجارية والمطاعم والكافيهات، أسفرت عن رصد 55 مخالفة، مؤكدًا أنه جرى إغلاق المنشآت المخالفة مباشرة مع التوعية والتذكير بضرورة التباعد الاجتماعي والالتزام بتطبيق الإجراءات الصحية والبروتوكولات الوقائية المتبعة.

وأبان الحموان أن المخالفات المرصودة تنوعت بين السماح بدخول غير الملتزمين بالكمامات، وعدم قياس الحرارة للعملاء والموظفين وعدم تأمين المعقمات والمطهرات، وعدم تطهير العربات.

وأكدت الأمانة أنها لن تتهاون في تطبيق الأنظمة والعقوبات بحق المخالفين، داعية المواطنين والمقيمين للتعاون مع الأمانة والبلديات التابعة لها والإبلاغ عن أي ملاحظات على المنشآت التجارية عبر خدمة البلاغات الموحدة 940.

يُذكر أن أمين الجوف كان قد وقف مؤخرًا على تطبيق الإجراءات الاحترازية من خلال جولة ميدانية، شملت عددًا من المولات والأسواق والمحال التجارية والمطاعم والكافيهات.

وكان وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ماجد الحقيل، قد وجه الأمانات والبلديات بتشديد الرقابة على الأسواق والمطاعم وجميع المحال ذات العلاقة بالصحة العامة والإغلاق الفوري للمنشآت غير الملتزمة بالإجراءات الاحترازية.