أمانة المدينة تلزم مقاولًا بتحمل نفقات إصلاح مركبات متضرري الدائري الثالث

علقت أمانة المدينة المنورة على مقطع الفيديو المتداول حول وجود حفرة في طريق الملك خالد بن عبدالعزيز (الدائري الثالث) تسببت في الإضرار بمركبات سالكي الطريق.

وأوضحت خلال بيان نشرته عبر حسابها بموقع «تويتر» أن المقاول المسؤول عن أعمال الحفر في الطريق المشار إليه في يوم الجمعة 23/ 6/ 1442عند تمام الساعة الـ 10 مساء شرع بمعالجة مواضع الخلل المرصودة في الطريق (بطريقة خاطئة).

وذكرت أن فرق الأمانة قامت وآلياتها على الفور بمعالجة الخلل وتوجيه المقاول اتباع الإجراء اللازم لحل المشكلة مؤقتا في الطريق.

وأشارت إلى أنه تم استدعاء المقاول المسؤول وإلزامه بتحمل نفقات إصلاح مركبات المتضررين، وتعويضهم عن الضرر.

وألزمت الأمانة مقاول المشروع بالتعهد بتنفيذ كل أعمال صيانة الطريق وتنفيذ السفلتة النهائية وفق المعايير المعتمدة في أعمال الصيانة في الموقع المشار إليه، وإنهاء أعمال الطريق في مدة لا تتجاوز 24 ساعة.