السعودية اليوم / تسجيل 231 وفاة و8616 إصابة جديدة بكورونا في ألمانيا



برلين 25 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 07 فبراير 2021 م واس

سجلت ألمانيا خلال الـ24 ساعة الماضية، 8616 إصابة مؤكدة بفيروس

وأوضح معهد روبرت كوخ الألماني للأمراض المعدية اليوم، أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصل إلى 2.284.010 إصابات، فيما بلغ إجمالي الوفيات 61.517 حالة وفاة .

// انتهى //

09:06ت م

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برلين 25 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 07 فبراير 2021 م واسسجلت ألمانيا خلال الـ24 ساعة الماضية، 8616 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، و231 وفاة .وأوضح معهد روبرت كوخ الألماني للأمراض المعدية اليوم، أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصل إلى 2.284.010 إصابات، فيما بلغ إجمالي الوفيات 61.517 حالة وفاة .// انتهى //09:06ت م0013

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