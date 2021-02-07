السعودية اليوم / زلزال بقوة ست درجات يضرب جنوب الفلبين



مانيلا 25 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 07 فبراير 2021 م واس

ضرب زلزال بلغت قوته ست درجات على مقياس ريختر ، اليوم ، جنوب الفلبين حيث لم تعلن السلطات عن إصابات أو أضرار.

وقال المعهد الأمريكي إن الزلزال الذي بلغت قوته ست درجات وقع على عمق 24,6 كلم عند الساعة 12,22 (04,22 ت غ) وقد حدد مركزه على بعد كيلومترين شرق بلدة ماغسايساي في جزيرة مينداناو.

وتحدث الدفاع المدني عن هزات قوية في المنطقة، موضحا أنه لم يتم الإبلاغ عن ضحايا أو أضرار على الفور.

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