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شكرا لقرائتكم 1.3 مليار ريال صافي أرباح بنك البلاد خلال 2020 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
1.3 مليار ريال صافي أرباح بنك البلاد خلال 2020
متابعات الخليج 365 - الرياض
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أعلن بنك البلاد، تسجيل صافي أرباح بلغت 1.3 مليار ريال خلال السنة المالية المنتهية في 31-12-2020، مقابل تسجيلها أرباح بلغت 1.2 مليار ريال خلال نفس الفترة من العام السابق، بارتفاع 8.4 % .
ارتفاع صافي الدخل
ويعود سبب الارتفاع في صافي الربح خلال هذا العام مقارنة بالعام السابق إلى ارتفاع صافي الدخل نتيجة لارتفاع إجمالي دخل العمليات بنسبة 8٪ ، وذلك نتيجة للارتفاع في صافي الدخل من الموجودات الاستثمارية والتمويلية و مكاسب تحويل عملات أجنبية وقابلها انخفاض في صافي خسائر / مكاسب الاستثمارات وصافي دخل أتعاب وعمولات ودخل العمليات الأخرى وتوزيعات أرباح.
ارتفاع مصاريف العمليات
من جانب آخر فقد ارتفع إجمالي مصاريف العمليات بنسبة 8٪ ، وذلك نتيجة للارتفاع في مخصص خسائر ائتمانية متوقعة و مصاريف عمومية وإدارية أخرى ومصاريف الرواتب وما في حكمها والاستهلاكات والإطفاء.
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