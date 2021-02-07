إغلاق 16 منشأة تجارية في السيح لم تلتزم بالاحترازات الوقائية

الرياض - محمد الوسيري - 2021-02-07

متابعات الخليج 365 - الخرج

أغلقت بلدية الخرج مساء اليوم 16 منشأة تجارية بمدينة السيح لعدم التزامها بتطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير للوقاية من فيروس كورونا، وذلك خلال جولة رقابية للتأكد من الالتزام بالإجراءات والتدابير الاحترازية.

وأكدت البلدية استمرار متابعتها للأسواق والمجمعات والمراكز والمنشآت التجارية بمدينة السيح وفي المراكز والقرى التابعة لخدماتها، من خلال فرقها الرقابية الميدانية للتحقق من الالتزام بتطبيق جميع الإجراءات الاحترازية، إلى جانب التحقق من سلامة الأغذية المقدمة للزبائن.

ودعت بلدية الخرج عموم المواطنين والمقيمين إلى التعاون والإبلاغ عن أي مخالفات نظامية أو التهاون في تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية في مختلف المنشآت التجارية من خلال الاتصال على رقم الطوارئ 940 على مدار الساعة.

