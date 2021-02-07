اخبار السعوديه

اعتراض وتدمير طائرة مفخخة أطلقتها المليشيا الحوثية تجاه المملكة

0 نشر
editor25 0 تبليغ

شكرا لقرائتكم اعتراض وتدمير طائرة مفخخة أطلقتها المليشيا الحوثية تجاه المملكة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - 2021-02-07

اعتراض وتدمير طائرة مفخخة أطلقتها المليشيا الحوثية تجاه المملكة

متابعات الخليج 365 - واس

أعلنت قيادة القوات المشتركة للتحالف “تحالف دعم الشرعية في اليمن” اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار (مفخخة) أطلقتها المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران باتجاه المملكة.

وصرح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف “تحالف دعم الشرعية في اليمن” العميد الركن تركي المالكي، أن قوات التحالف المشتركة تمكنت – ولله الحمد – صباح اليوم (الأحد) من اعتراض

وتدمير طائرة بدون طيار (مفخخة) أطلقتها المليشيا الحوثية الإرهابية بطريقة ممنهجة ومتعمدة لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين بالمنطقة الجنوبية.

شارك الخبر




محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا