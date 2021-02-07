شكرا لمتابعة خبر عن حكم الدخول على المريض بمرض معد لأجل قراءة الرقية الشرعية عليه والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى):

عضو هيئة كبار العلماء سابقاً، عبدالكريم الخضير، حكم الدخول على المريض بمرض معد لأجل قراءة الرقية الشرعية عليه.

وشدد الخضير على ضرورة أن يتوخى الإنسان الحذر ويأخذ كل الإجراءات الوقائية إذا أراد قراءة الرقية الشرعية على المصاب بمرض معد.

وأكد أن المرض لا ينتقل بنفسه ولا يسري بذاته، وأن الله سبحانه وتعالى جعل المخالطة سببا في انتقال المرض لذلك دعا إلى أخذ الحيطة والحذر عند الدخول على المريض بمرض معد.