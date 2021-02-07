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شاهد..سبب تسمية الشاعرة عيدة الجهني بـ " وحيدة السعودية "

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

صرحت الشاعرة عيدة الجهني، بأن تسميتها بـ " وحيدة السعودية "، جاء لعدة أسباب.

وأوضحت عيدة، أنها اختارت اسم " وحيدة السعودية "، نظرا لنشأتها يتيمة، إضافة إلى رفض أسرتها لخوضها تجربة الشعر، ما جعلها تلجأ لكتابة الأشعار باسم مستعار.

وقالت الجهني، إن لقب " وحيدة " لا يدل على الغرور كما تم تفسيره، وإنما يعود لشعورها بالوحدة، قائلة: " كنت وحيدة ولا زلت، لست مغرورة ولا أدعي أنني الشاعرة الوحيدة في الجزيرة العربية، لكنني انطلقت من كينونة متوحدة ".

وأضافت: " الناس اتهموني بالغطرسة والغرور، لكنه اسم يدل على حالتي الشخصية التي أعبر فيها ".

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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