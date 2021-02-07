أطعمة تزيد من قدرة المناعة أثناء جائحة كورونا

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يعتبر الحفاظ على المناعة في حالة جيدة من أهم الأولويات منذ ظهور جائحة فيروس كورونا، ففي حين أن تناول الطعام الصحي وممارسة الرياضة هي الطريقة الأفضل والأكثر استدامة للحفاظ على لياقتك وصحتك، فإن المكملات الغذائية مثل فيتامين سي يمكن أن تلعب أيضًا دورًا حيويًّا في تعزيز المناعة.

المناعة

وفي حين أن هناك الكثير من المكملات الغذائية المتوفرة في السوق، فمن الأفضل دائمًا الحصول على العناصر الغذائية من الأطعمة اليومية من أجل المناعة، وبالحديث عن فيتامين سي، فإن أول طعام يتبادر إلى أذهاننا هو البرتقال، ولا شك في أن البرتقال غني بفيتامين سي، ولكن هناك العديد من الأطعمة اليومية الأخرى المليئة بفيتامين سي أكثر من البرتقال، وفيما يلي قائمة بسبعة أطعمة تحتوي على فيتامين سي أكثر من البرتقال:

البابايا:

تشير الدراسات إلى أن تناول البابايا يمكن أن يحسن عملية الهضم ويفتح لون البشرة ويعمل على تنظيف الجيوب الأنفية ويقوي العظام، ويحتوي كوب واحد من البابايا على 88.3 مجم من فيتامين سي.

القرنبيط:

إن تناول قطعة صغيرة من القرنبيط يمنحك 127.7 مجم من فيتامين سي مع 5 جرامات من الألياف و5 جرامات من البروتين.

البروكلي:

يتمتع هذا الخضار بمقاومة للسرطان، كما تحتوي حصة واحدة من هذه الخضروات الصليبية على 132 مجم من فيتامين سي.

الأناناس:

يحتوي هذا النبات على ما يسمى البروميلين وهو إنزيم هضمي يساعد على تكسير الطعام وتقليل الانتفاخ، ويعمل البروميلين كمضاد للالتهابات ويساعد في التعافي بشكل أسرع، وتحتوي قطعة واحدة من الأناناس على 78.9 مجم من فيتامين سي.

الفلفل الأحمر:

الفلفل الأحمر منخفض في السعرات الحرارية وغني بالعناصر الغذائية المختلفة. هذا يساعد على تحسين حالتك المزاجية وبالتالي تقديم طعام سعيد في نهاية المطاف. 100 جرام من الفلفل الأحمر يحتوي على حوالي 127.7 مجم من فيتامين سي.

الفراولة:

كوب واحد من الفراولة يحتوي على حوالي 87.4 مجم من فيتامين سي، وليس هذا فقط، فالفراولة توفر لك جرعات مناسبة من حمض الفوليك والمركبات الأخرى التي تعزز صحة القلب، ويمكن للفراولة أيضًا أن تجعل لونك الأبيض اللامع.

Source almowaten

