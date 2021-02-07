السعودية اليوم / الصين تسجل 11 إصابة جديدة بفيروس كورونا



بكين 25 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 07 فبراير 2021 م واس

قالت اللجنة الوطنية للصحة في الصين اليوم إن البر الرئيسي سجل 11 إصابة جديدة بفيروس

ويبلغ الآن العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالفيروس في البر الرئيسي 89692 حالة بينما ما زال عدد الوفيات دون تغييرعند 4636.

// انتهى //

07:08ت م

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بكين 25 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 07 فبراير 2021 م واسقالت اللجنة الوطنية للصحة في الصين اليوم إن البر الرئيسي سجل 11 إصابة جديدة بفيروس كورونا في السادس من فبراير.ويبلغ الآن العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالفيروس في البر الرئيسي 89692 حالة بينما ما زال عدد الوفيات دون تغييرعند 4636.// انتهى //07:08ت م0010

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