مستقبلي "واس" بهذا ينتهي بثنا لهذا اليوم الأحد 1442/6/25 هـ الموافق 2021/02/07 م واس

السبت 24 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 06 فبراير 2021 م واس

05:54ت م

0121



www.spa.gov.sa/2187145 السبت 24 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 06 فبراير 2021 م واس05:54ت م0121

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