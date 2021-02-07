السعودية | التحالف : اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار (مفخخة) أطلقتها المليشيا الحوثية باتجاه المملكة

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - نشر قبل 8 دقائق - 7:04 صباحًا, 7 فبراير 2021 م

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صرح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف “تحالف دعم الشرعية في اليمن” العميد الركن تركي المالكي، أن قوات التحالف المشتركة تمكنت – ولله الحمد – صباح اليوم (الأحد) من اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار (مفخخة) أطلقتها المليشيا الحوثية الإرهابية بطريقة ممنهجة ومتعمدة لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين بالمنطقة الجنوبية.