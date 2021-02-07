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العدل توضح شروط دخول المحاكم والمرافق العدلية

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أكدت وزارة العدل إنه لن يُسمح بدخول المرافق العدلية التابعة للوزارة بدون تفعيل تطبيق توكلنا للمستفيد، إضافة لما أُعلن عنه سابقا من ضرورة الحصول على موعد مسبق.

وأشارت العدل إلى أن هدف ذلك هو الحفاظ على الصحة العامة، عند الدخول للمحاكم وديوان الوزارة وفروعها، بإظهار بيانات خلو الشخص من فيروس .

يجدر الإشارة إلى أن تفعيل تطبيق توكلنا أصبح ضرورة للدخول لعدد كبير من الجهات العامة والخاصة، لإظهار الحالة الصحية للفرد، ضمن مواجهة

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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