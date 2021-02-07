اليوم الأحد.. مؤتمر صحفي لوزارتي الداخلية والصحة لمتابعة مستجدات كورونا

تكشف وزارة الصحة، عن أهم مواضيع المؤتمر الصحفي لمستجدات فيروس كورونا المستجد اليوم الأحد عند الساعة 3:35 عصرًا.

ويستعرض المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي، الأوضاع العالمية وخريطة الإصابات الأسبوعية والمنحنى الوبائي، والاستفسارات الشائعة خلال أسبوع والإحصائيات والخدمات الصحية.

كما يتطرق المقدم طلال الشلهوب المتحدث الأمني لوزارة الداخلية إلى التحديثات الأمنية وإحصائية ضبط المخالفين للإجراءات الاحترازية وتطبيق الإجراءات الاحترازية الصحية في كل مناطق المملكة وأهمية الإبلاغ عن المخالفين.