

الرباط 24 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 06 فبراير 2021 م واس

جدد أعضاء الاتحاد الأفريقي اليوم انتخاب وزير الخارجية التشادي موسى فكي محمد رئيسا لمفوضية الاتحاد الأفريقي لولاية ثانية مدتها أربع سنوات.

جاء ذلك على هامش أعمال الدورة العادية ال34 للاتحاد الأفريقي التي انطلقت في وقت سابق اليوم بمقر الاتحاد في أديس أبابا بمشاركة رؤساء دول وحكومات الاتحاد ال54.

وقال فكي الذي يتولى رئاسة مفوضية الاتحاد الأفريقي منذ عام 2007 إنه حصل على أغلبية ساحقة من أصوات الاتحاد واصفا إعادة انتخابه على رأس مفوضية الاتحاد بالتاريخي.

// انتهى //

03:18ت م

0117





كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / إعادة انتخاب موسى فكي على رأس مفوضية الاتحاد الأفريقي لولاية ثانية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.