شكرا لقرائتكم خبر عن جولات رقابية على مدار الساعة بجازان والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كثفت أمانة منطقة جازان ممثلة ببلدياتها التابعة لها جولاتها الرقابية أمس، على المراكز التجارية والمنشآت الغذائية والمطاعم وأسواق النفع العام والمنشآت المتعلقة بالصحة العامة، للتأكد من تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد

وأكدت الأمانة أن جميع البلديات التابعة لها تنفذ أعمالها الرقابية على مدار الساعة، مشددة في الوقت ذاته من تطبيق الإجراءات الوقائية بهدف سلامة الجميع، وتطبيق العقوبات بحق المنشآت والمحال المخالفة.