انطلاق برنامج «مهارات القرن 21» للأطفال بمكتبة الملك عبدالعزيز

انطلق اليوم السبت، برنامج (مهارات القرن 21) المخصص للأطفال للفئة العمرية 10- 15 عاماً، والذي تنظمه مكتبة الملك عبدالعزيز العامة عن بعد عبر منصات المكتبة الإلكترونية.

ويهدف البرنامج إلى إعداد الطفل للمستقبل، من خلال تطوير الكفاءات المعرفية والمهارية، وتأهيل قيادات مستقبلية تستخدم ملكة الإبداع.

وتتماشى مهارات برنامج القرن 21 مع رؤية المملكة 2030 التي تستهدف الطفل ليكون جاهزا للنجاح، وتحقيق تنمية اقتصادية مستدامة للوطن.

ويقوم البرنامج على تنمية 4 مهارات وهي (التفكير الناقد وحل المشكلات، والابتكار، والتواصل، والتعاون) عبر المنصات الإلكترونية للمكتبة، ومدة البرنامج ثمانية أشهر، مقسمة 4 أشهر للبنات و 4 للأولاد؛ حيث جرى بناء البرنامج وفقًا للخصائص النمائية للطفل.

ويأتي البرنامج في سياق عناية مكتبة الملك عبدالعزيز العامة بثقافة الطفل، بوصفها إستراتيجية دائمة في رؤية المكتبة وأهدافها، التي ترتكز على ربط الطفل السعودي بالثقافة الوطنية، والعمل على تنميته فكريا من خلال إنشاء نادي كتاب الطفل، ومكتبات الأطفال المتنقلة، والإصدارات الخاصة من كتب الأطفال، فضلا على المسابقات والفعاليات التي تعقدها المكتبة في مختلف المناسبات الوطنية.