السعودية اليوم / فرنسا تسجل 20586 إصابة جديدة بفيروس كورونا



باريس 24 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 06 فبراير 2021 م واس

أعلنت فرنسا اليوم عن تسجيل 20586 إصابة جديدة بفيروس

وقالت وزارة الصحة الفرنسية في بيان إن الحصيلة الإجمالية للإصابات ارتفعت إلى 3317333 حالة، كما سجلت السلطات الصحية 191 وفاة جديدة ليرتفع اجمالي الوفيات في فرنسا إلى 78794.

// انتهى //

03:20ت م

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باريس 24 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 06 فبراير 2021 م واسأعلنت فرنسا اليوم عن تسجيل 20586 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال ال24 ساعة الماضية.وقالت وزارة الصحة الفرنسية في بيان إن الحصيلة الإجمالية للإصابات ارتفعت إلى 3317333 حالة، كما سجلت السلطات الصحية 191 وفاة جديدة ليرتفع اجمالي الوفيات في فرنسا إلى 78794.// انتهى //03:20ت م0118

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