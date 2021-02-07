السعودية اليوم / مصر تسجل 509 إصابات جديدة بفيروس كورونا



القاهرة 24 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 06 فبراير 2021 م واس

سجلت مصر خلال الـ 24 ساعة الماضية 509 إصابات جديدة بفيروس

وأوضحت وزارة الصحة والسكان المصرية في بيان لها اليوم، أن إجمالي عدد المصابين بفيروس كورونا في البلاد بلغ 169106 حالة من ضمنهم 132054 حالة تم شفاؤها، و9604 حالة وفاة.

// انتهى //

03:09ت م

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القاهرة 24 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 06 فبراير 2021 م واسسجلت مصر خلال الـ 24 ساعة الماضية 509 إصابات جديدة بفيروس كورونا (كوفيد 19)، و44 حالة وفاة.وأوضحت وزارة الصحة والسكان المصرية في بيان لها اليوم، أن إجمالي عدد المصابين بفيروس كورونا في البلاد بلغ 169106 حالة من ضمنهم 132054 حالة تم شفاؤها، و9604 حالة وفاة.// انتهى //03:09ت م0116

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