السعودية اليوم / البرازيل تسجل 50630 إصابة جديدة بفيروس كورونا و978 وفاة



برازيليا 24 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 06 فبراير 2021 م واس

أعلنت وزارة الصحة في البرازيل يوم السبت تسجيل 50630 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس

وأضافت بيانات الوزارة أن البرازيل سجلت حتى الآن تسعة ملايين 497795 إصابة منذ بدء الجائحة، في حين ارتفع العدد الرسمي للوفيات إلى 231012 ، في ثالث أسوأ تفشي للجائحة في العالم خارج الولايات المتحدة الأمريكية والهند وثاني أكثر حالات وفاة.

// انتهى //

03:01ت م

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برازيليا 24 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 06 فبراير 2021 م واسأعلنت وزارة الصحة في البرازيل يوم السبت تسجيل 50630 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية و 978 حالة وفاة.وأضافت بيانات الوزارة أن البرازيل سجلت حتى الآن تسعة ملايين 497795 إصابة منذ بدء الجائحة، في حين ارتفع العدد الرسمي للوفيات إلى 231012 ، في ثالث أسوأ تفشي للجائحة في العالم خارج الولايات المتحدة الأمريكية والهند وثاني أكثر حالات وفاة.// انتهى //03:01ت م0115

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