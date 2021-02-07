

أمستردام 24 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 06 فبراير 2021 م واس

تخطت هولندا حاجز مليون إصابة مؤكدة بفيروس

وقال معهد الصحة العامة إنه سجل 4075 إصابة جديدة بالفيروس مما يرفع العدد الإجمالي للإصابات إلى مليون و1826 حالة خلال 11 شهرا منذ رصد الفيروس لأول مرة بالبلاد في 27 فبراير العام الماضي. وسجلت هولندا 14355 وفاة في المجمل.

// انتهى //

02:51ت م

0114



أمستردام 24 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 06 فبراير 2021 م واستخطت هولندا حاجز مليون إصابة مؤكدة بفيروس كورونا منذ ظهور الوباء وذلك وفقا لبيانات رسمية نشرت اليوم السبت.وقال معهد الصحة العامة إنه سجل 4075 إصابة جديدة بالفيروس مما يرفع العدد الإجمالي للإصابات إلى مليون و1826 حالة خلال 11 شهرا منذ رصد الفيروس لأول مرة بالبلاد في 27 فبراير العام الماضي. وسجلت هولندا 14355 وفاة في المجمل.// انتهى //02:51ت م0114

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / هولندا تتخطى حاجز مليون إصابة مؤكدة بفيروس كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.