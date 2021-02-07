السعودية اليوم / زلزال بقوة 2ر5 درجة يضرب إندونيسيا



جاكرتا 24 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 06 فبراير 2021 م واس

ضرب زلزال بلغت قوته 2ر5 درجة على مقياس ريختر اليوم بالقرب من منطقة توموهون في إقليم سولاويسي الشمالية بإندونيسيا.

وذكرت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية أن مركز الزلزال كان على بعد 173 كيلومترا من المنطقة الجنوبية لجنوب غربى مدينة توموهون.

ولم ترد على الفور أنباء عن سقوط ضحايا أو خسائر مادية جراء الزلزال.

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02:09ت م

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