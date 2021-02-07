السعودية اليوم / سلطات الاحتلال الإسرائيلي تبعد مسنة مقدسية عن الأقصى والبلدة القديمة



قلقيلية 24 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 06 فبراير 2021 م واس

أبعدت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، مسنة مقدسية من بلدة بيت حنينا بالقدس المحتلة، عن البلدة القديمة والمسجد الأقصى، لستة أشهر.

وأفادت مصادر محلية في القدس ان قوات الاحتلال، اعتقلت المقدسية المقدسية فاطمة خضر (63 عاما) خضر في 21 يناير المنصرم عقب اقتحام منزلها وتفتيشه في بلدة بيت حنينا، وأفرجت عنها في وقت لاحق ، لتصدر قررا بإبعادها اليوم عن البلدة القديمة والمسجد الأقصى، لستة أشهر.

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